شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من بوابة الرسوم، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً بكسور وجروح متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وبالانتقال تبين وقوع الحادث شمال بوابة الرسوم، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج .

أسماء المصابين

وضمت أسماء المصابين كل من: حازم إبراهيم عبدالله، 15 سنة، ياسر أحمد خليفه، 47 سنة، وشقيقة خليفه، 45 سنة، دنيا عبد الرحيم أحمد، 25 سنة، فريدة فؤاد حسن، 10 شهور ، بسنت لطفي علي، 27 سنة، وشقيقها علي، 30 سنة، رضا علي محمد، 52 سنة، ميسرة مصطفى بخيت، 25 سنة، محمد محمود طه، 45 سنة، نبهات سلمان حسين، 60 سنة، ياسين رمضان سيد، 30 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.