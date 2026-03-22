إعلان

محافظ جنوب سيناء يتفقد وادي خريزة ويوزع لحوم العيد على الأهالي -صور

كتب : رضا السيد

12:56 م 22/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استماع المحافظ لمطالب الأهالي
  • عرض 5 صورة
    الترحيب بالمحافظ
  • عرض 5 صورة
    ترحيب المحافظ بالأهالى
  • عرض 5 صورة
    استقبال المحافظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى تجمع وادي خريزة التابع لمدينة شرم الشيخ، للتعرف على مطالبهم في إطار حرص الدولة على التواصل المستمر مع المواطنين بمختلف التجمعات والقرى والوديان.

والتقى المحافظ، أهالي الوادي في لقاء مباشر للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على إدخال البهجة على أهالي القرية، حيث شهد عملية الذبح المباشر لعجل، وقام بتوزيع اللحوم على أهالي التجمع، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة بالاستجابة الفورية لمطالب الأهالي، لا سيما فيما يتعلق بتقوية خدمات الاتصالات داخل القرية، باعتبارها شريانًا أساسيًا للحياة اليومية والتواصل مع مختلف الجهات، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه الجهات المختصة بالتنسيق لبحث الحلول الفنية المناسبة في أسرع وقت.

وأوضح أنه يجري العمل على إنشاء ملعب للشباب ليكون متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لأبناء القرية، إلى جانب دعم إجراءات تأسيس جمعية أهلية تمثل أهالي خريزة، بما يسهم في تنظيم جهود التنمية داخل القرية بشكل قانوني ومؤسسي يضمن استدامتها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم التجمعات البدوية وتحسين مستوى الخدمات بها، مؤكدًا وجود خطة لزيارة كافة الوديان والتجمعات البدوية على أرض المحافظة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء وادي خريزة شرم الشيخ عيد الفطر لحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة لشقيقته
مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة
قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة