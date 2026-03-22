إعلان

إصلاح عطل صرف صحي بزاوية الناعورة في المنوفية -صور

كتب : أحمد الباهي

10:56 ص 22/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بداية الحفر حول موقع الكسر
  • عرض 4 صورة
    أثناء بدء الإصلاح
  • عرض 4 صورة
    تواصل أعمال الصيانة لساعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسبب كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بقرية زاوية الناعورة في حدوث طفح بمحيط موقع العطل، مساء أمس السبت، ما استدعى تدخلًا سريعًا من الأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة.

انتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، يرافقه منال عبده نائب رئيس المدينة، ومحمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، بالتنسيق مع فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

باشرت الفرق الفنية أعمال الصيانة والإصلاح لخط الطرد، إلى جانب الدفع بسيارات شفط لرفع تجمعات المياه الناتجة عن الطفح، والعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المشكلة.

جاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، بضرورة التعامل الفوري مع الأعطال والطوارئ، من خلال سرعة الانتقال الميداني والتدخل السريع من الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، وضمان عودة الخدمة بشكل طبيعي، مع مراجعة حالة الشبكات في المنطقة لمنع حدوث أعطال مماثلة مستقبلاً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الشهداء زاوية الناعورة صرف صحي عطل خط طرد

إعلان

