إعلان

تساقط أمطار على مدينة طور سيناء.. والوحدة المحلية ترفع حالة الطوارئ -صور

كتب : رضا السيد

10:17 ص 22/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأجواء بمدينة الطور
  • عرض 4 صورة
    طور سيناء تحت المطر
  • عرض 4 صورة
    طقس غائم وأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حدوث تقلبات جوية مفاجأة حيث غطت السحب سماء المدينة، ثم تساقط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

رفع حالة الطوارئ

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، وجاهزية معدات الحملة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار ، مؤكدًا أن الطرق الدولية والساحلية الواقعة في نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي.

تطهير مخرات السيول والسدود

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتعاون في حالة حدوث أي سيول، والمرور على مخرات السيول والبحيرات والسدود الصناعية لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الأمطار، تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، والتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس بكافة مدن المحافظة.

أجواء غائمة

وأوضح المركز أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

أمطار جنوب سيناء حالة الطوارئ الطور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهق أمام الزوار بالعراق
حوادث وقضايا

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهق أمام الزوار بالعراق
خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
شئون عربية و دولية

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
زووم

10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
زووم

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة