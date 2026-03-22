شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حدوث تقلبات جوية مفاجأة حيث غطت السحب سماء المدينة، ثم تساقط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

رفع حالة الطوارئ

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، وجاهزية معدات الحملة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار ، مؤكدًا أن الطرق الدولية والساحلية الواقعة في نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي.

تطهير مخرات السيول والسدود

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتعاون في حالة حدوث أي سيول، والمرور على مخرات السيول والبحيرات والسدود الصناعية لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الأمطار، تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، والتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس بكافة مدن المحافظة.

أجواء غائمة

وأوضح المركز أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.