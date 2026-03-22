6 جثث.. نقل ضحايا "مذبحة كرموز" لمشرحة كوم الدكة وطلب تقرير الوفاة



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية نقل 6 جثامين - أم وأبنائها الخمسة- في الواقعة المعروفة إعلاميا بمذبحة كرموز إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة "كوم الدكة"، بعد العثور عليهم داخل مسكنهم، فيما توصل إجراءاتها القانونية عقب ضبط المتهم وهو الشقيق الأكبر للأبناء.

أمرت النيابة بالتحفظ على الجثامين تحت تصرفها، مع تكليف الطب الشرعي بإعداد تقريرا مفصلًا حول أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات المرصودة، بالإضافة إلى استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث.

كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمةً حول الدوافع؛ إذ أفاد الابن السادس -المتهم- وهو الناجي الوحيد بأن الواقعة بدأت فعليًا في 16 مارس الجاري.

أفاد المتهم، أن الأم كانت اكتشفت إصابتها بمرض السرطان في حين تخلى عنها رب الأسرة، وعند محاولتها إبلاغه بحاجتها وأبنائها لمساعدته تلقوا في ذلك اليوم خبر طلاقها من والدهم المقيم بإحدى الدول العربية، والذي أبلغهم بزواجه من أخرى وامتناعه التام عن الإنفاق عليهم، مما أدخل الأسرة في حالة نفسية سيئة جدًا.

وأظهرت المعاينة أن الأم تبلغ من العمر 41 عامًا، بينما تتراوح أعمار الأبناء المتوفين الخمسة ما بين 8 و 17 عامًا "ابنان 17 و 15 عامًا، وطفلتان 12 و 10 أعوام، وطفل 8 سنوات".

تشير التحريات الأولية إلى أن الأم أقدمت على إنهاء حياتها بمشاركة ابنها الأكبر تحت وطأة الاكتئاب، بينما وُجدت إصابات قطعيًا في أيدي الأطفال الذين توفوا تباعًا على مدار يومين، قبل أن يحاول الابن السادس الانتحار من الطابق 13 وينقذه الأهالي.

تباشر الجهات المختصة حاليا التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها الكاملة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.