أقدم عامل على التخلص من نجله خنقًا داخل مسكنهما في منطقة الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد خلاف على العيدية، بحسب التحريات الأمنية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة عن وقوع حادث قتل داخل شقة سكنية. انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم دكتور عبدالحميد الشورى، وبالفحص تبين مصرع الشاب أحمد بدوي سليمان، 29 عامًا، على يد والده خنقًا، وظهرت آثار زرقة حول الرقبة.

الحالة النفسية للمتهم

وكشفت التحريات أن الأب يعاني من اضطرابات نفسية، ووصف بأنه “معتز نفسيًا”، وأن الحادث وقع عقب مشادة كلامية بينهما بسبب العيدية.

الإجراءات القانونية

تم ضبط المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تحفظ النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبدأت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.