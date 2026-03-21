إعلان

"خناقة على العيدية".. أب يقتل ابنه في ثاني أيام العيد بالدقهلية

كتب : رامي محمود

05:06 م 21/03/2026

جثة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقدم عامل على التخلص من نجله خنقًا داخل مسكنهما في منطقة الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد خلاف على العيدية، بحسب التحريات الأمنية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة عن وقوع حادث قتل داخل شقة سكنية. انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم دكتور عبدالحميد الشورى، وبالفحص تبين مصرع الشاب أحمد بدوي سليمان، 29 عامًا، على يد والده خنقًا، وظهرت آثار زرقة حول الرقبة.

الحالة النفسية للمتهم

وكشفت التحريات أن الأب يعاني من اضطرابات نفسية، ووصف بأنه “معتز نفسيًا”، وأن الحادث وقع عقب مشادة كلامية بينهما بسبب العيدية.

الإجراءات القانونية

تم ضبط المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تحفظ النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبدأت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية جريمة قتل أب يقتل نجله المنصورة عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 0 الجيش الملكي.. دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

بعد دعاء عيد الفطر المثير للجدل.. ما هو السر المستودع في السيدة فاطمة؟
أخبار مصر

22 دولة تشارك في تأمين مضيق هرمز.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
نصائح طبية

كيف علق الجمهور على تشابه نهاية مسلسلي ياسمين عبد العزيز والعوضي رمضان
زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

