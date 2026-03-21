وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس خلال عيد الفطر (صور)

كتب : محمود عجمي

05:39 م 21/03/2026
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (3)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (4)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (1)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (2)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (5)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (7)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (6)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (9)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (8)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (11)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (12)
    وكيل صحة أسيوط يتفقد القافلة الطبية بحديقة الفردوس ثاني أيام العيد (13)

تابع الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أعمال القافلة الطبية المقامة داخل حديقة الفردوس بمدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

إدارات صحية متعددة لخدمة المواطنين

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تضم عدة إدارات فنية متخصصة، من بينها إدارة الإعلام والتربية السكانية، إدارة القوافل العلاجية، إدارة بنوك الدم، إدارة تنظيم الأسرة، التثقيف الصحي، الرعاية الأساسية، إلى جانب إدارة المبادرات الرئاسية.

وتستهدف هذه الإدارات تقديم خدمات متكاملة تشمل التوعية الصحية، الفحوصات الطبية، وتوفير الخدمات العلاجية المتنوعة للمواطنين.

متابعة انتظام الفرق الطبية وجودة الخدمات

وحرص الدكتور محمد جمال على التأكد من تواجد الفرق الطبية في مواقع تقديم الخدمة وانتظامها، ومراجعة جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

كما تابع وكيل الوزارة معدلات الإقبال وأعداد المترددين على القافلة، مشددًا على أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم خدمة طبية عالية الجودة.

تكامل الجهود لضمان أفضل خدمة صحية

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة المشاركة في القافلة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تُسهم في تحسين الصحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.

توجيهات باستمرار تنظيم القوافل الطبية

وفي ختام جولته، وجّه الدكتور محمد جمال بضرورة استمرار تنظيم مثل هذه القوافل الطبية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى مستحقيها بسهولة ويسر.

القافلة الطبية أسيوط وزارة الصحة أسيوط قوافل علاجية عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نعترف بأفضلية الزمالك.. مدرب أوتوهو يتحدث عن مغامرة الكونفدرالية
رياضة محلية

نعترف بأفضلية الزمالك.. مدرب أوتوهو يتحدث عن مغامرة الكونفدرالية
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
زووم

17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟
زووم

أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟
جنا" ضحية قسوة الأب.. حليقة الرأس ونائمة في الشارع بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جنا" ضحية قسوة الأب.. حليقة الرأس ونائمة في الشارع بالعاشر من رمضان
"عصام عمر" يواصل تصدر قائمة "أفضل ممثل صاعد" في استفتاء مصراوي
زووم

"عصام عمر" يواصل تصدر قائمة "أفضل ممثل صاعد" في استفتاء مصراوي

