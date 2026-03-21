اليمن: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بجاهزية الجيش في مواجهة الحوثيين

كتب : د ب أ

06:00 م 21/03/2026

رشاد العليمي

أشاد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم السبت، بجاهزية قوات الجيش الحكومية وصمودها في مواجهة جماعة الحوثيين، مؤكداً"دورها المحوري في ردع المشروع الإيراني التخريبي وكسر أوهامه التوسعية".

جاء ذلك خلال اتصالين أجراهما العليمي مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطلاع على الأوضاع الميدانية وجاهزية القوات المسلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأكد العليمي على "إدراك قيادة الدولة لدور قوات الجيش في ردع التهديد وحماية المكاسب الوطنية"، معرباً عن ثقته بأنه بصمود المقاتلين في الجبهات "سيثمر ذلك نصرا قريبا".
كما أشاد العليمي بـ "الدور الأخوي الصادق" للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى دعمها المستمر للشرعية ومؤسسات الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد".

