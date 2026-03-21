مصرع طفل في انقلاب توك توك ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:16 م 21/03/2026

انقلاب توك توك

لقي طفل مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، في واقعة مأساوية أثارت الحزن بين أهالي المنطقة.

إخطار أمني يكشف تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بعزبة القليعة التابعة لقرية تلت، بدائرة مركز الفشن، ووجود حالة وفاة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين مصرع الطفل "محمد.ن.ح"، 14 عامًا، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

تحرك سريع من الإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كلمات مفتاحية
انقلاب توك توك، مصرع طفل، بني سويف، مركز الفشن، حوادث اليوم، حادث توك توك، أخبار بني سويف، حوادث مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب توك توك مصرع طفل بني سويف مركز الفشن حوادث اليوم أخبار بني سويف حوادث مصر

فيديو قد يعجبك



