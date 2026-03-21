الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

كتب : د ب أ

06:17 م 21/03/2026

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه، في جدة اليوم السبت، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول الخليج يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن سلمان ، بحث خلال لقائه في جدة اليوم السبت، مع الرئيس السيسي “تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه".

مصر تعلن تضامنها الكامل مع السعودية

وقالت "واس" إن الرئيس السيسي جدد خلال اللقاء إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة اليوم بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى المملكة ولقائه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

خرافات حكمت العروش.. أغرب عادات الملوك عبر التاريخ
