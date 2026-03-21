إصابة 8 أشخاص في اصطدام توكتوك بعمود إنارة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:24 م 21/03/2026

إسعاف أرشيفية

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث اصطدام توكتوك بعامود إنارة أعلى كوبري العوامر بمركز جرجا في محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقى الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم توكتوك بعمود إنارة أعلى كوبري العوامر بدائرة مركز جرجا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين للمستشفى

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الإسعافات اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين وإصاباتهم

تبين إصابة كل من البدري ياسر محمود 13 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، أمير محمود السيد 10 سنوات بكدمات وسحجات بالجسم، فارس عزالدين صادق 20 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان محمد السيد 12 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، إبراهيم رجب عبدالحميد 13 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، عبدالله محمد عبدالله 12 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، مروان وليد أبو أحمد 9 سنوات باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمود محمد عبدالله 24 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غطاء سحابي كثيف وأجواء باردة".. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه
أخبار مصر

"غطاء سحابي كثيف وأجواء باردة".. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
زووم

باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
دفاع متهمي واقعة "أكياس المياه" يكشف كواليس جديدة عن الفيديو المثير للجدل
حوادث وقضايا

دفاع متهمي واقعة "أكياس المياه" يكشف كواليس جديدة عن الفيديو المثير للجدل
إيران: نفذنا الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

إيران: نفذنا الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
كامل العدد.. شواطئ جنوب سيناء ترفع شعار "العيد فرحة" في ثاني أيام الفطر
أخبار المحافظات

كامل العدد.. شواطئ جنوب سيناء ترفع شعار "العيد فرحة" في ثاني أيام الفطر

