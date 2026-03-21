أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث اصطدام توكتوك بعامود إنارة أعلى كوبري العوامر بمركز جرجا في محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقى الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم توكتوك بعمود إنارة أعلى كوبري العوامر بدائرة مركز جرجا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين للمستشفى

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الإسعافات اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين وإصاباتهم

تبين إصابة كل من البدري ياسر محمود 13 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، أمير محمود السيد 10 سنوات بكدمات وسحجات بالجسم، فارس عزالدين صادق 20 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان محمد السيد 12 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، إبراهيم رجب عبدالحميد 13 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، عبدالله محمد عبدالله 12 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، مروان وليد أبو أحمد 9 سنوات باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمود محمد عبدالله 24 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة