يواصل المواطنون توافدهم على حديقة ناصر بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية داخل أحد أبرز المتنزهات العامة بالمدينة.

أجواء احتفالية وخدمات متكاملة للزوار

وأوضح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الحديقة ما زالت تستقبل أعدادًا كبيرة من الأسر والشباب والأطفال، وسط أجواء يسودها الفرح والبهجة، مشيرًا إلى أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على قضاء إجازة العيد في المتنزهات العامة. وأكد أن الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين.

إدارة فعالة للحديقة وتسهيل دخول المواطنين

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم، في إدارة الحديقة بكفاءة عالية، حيث تم الالتزام بفتح الأبواب منذ الصباح الباكر، وتوفير جميع سبل الراحة للمترددين، مع متابعة دورية للمرافق والخدمات داخل الحديقة لضمان انتظام العمل.

نظافة مستمرة وتأمين كامل للمتنزه

وأشار المحافظ إلى الدفع المستمر بفرق النظافة التي تعمل طوال اليوم لرفع المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للحديقة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين الزائرين وتوفير بيئة آمنة وممتعة لجميع المترددين.

غرف عمليات تتابع المتنزهات على مدار الساعة

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز، تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، مع الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ لضمان قضاء المواطنين لإجازة عيد الفطر في أفضل أجواء.