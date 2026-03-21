نجح فريق طبي متخصص بـ معهد الكبد القومي في استخراج ملعقة من معدة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، في واقعة طبية نادرة شهدتها المحافظة، وسط إشادة بمهارة الأطباء وسرعة التدخل.

تدخل دقيق باستخدام المناظير

استدعت الحالة تدخلاً طبيًا عاجلًا، حيث استخدم الفريق تقنيات المناظير للتعامل مع الجسم الغريب داخل المعدة، ونجح في استخراجه دون حدوث أي مضاعفات، ما ساهم في استقرار الحالة الصحية للمريضة بشكل كامل.

فريق طبي متكامل

ضم الفريق الطبي نخبة من الأطباء بقسم الكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب فريق التخدير، الذين عملوا بتناغم كامل لإنجاح التدخل الطبي في وقت قياسي.

دعم تمريضي وفني

شارك في العملية فريق التمريض وفنيو الأشعة والمناظير، حيث لعبوا دورًا مهمًا في تجهيز الحالة ومتابعتها خلال كافة مراحل التدخل الطبي.

إشادة بالعمل الجماعي

أكد الفريق الطبي أن نجاح العملية جاء نتيجة العمل الجماعي والتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة، مشيرين إلى أهمية الاستجابة السريعة في مثل هذه الحالات الدقيقة، ومقدمين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.