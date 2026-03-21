استخراج ملعقة من معدة فتاة في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:44 ص 21/03/2026

الملعقة عقب استخراجها

نجح فريق طبي متخصص بـ معهد الكبد القومي في استخراج ملعقة من معدة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، في واقعة طبية نادرة شهدتها المحافظة، وسط إشادة بمهارة الأطباء وسرعة التدخل.

تدخل دقيق باستخدام المناظير

استدعت الحالة تدخلاً طبيًا عاجلًا، حيث استخدم الفريق تقنيات المناظير للتعامل مع الجسم الغريب داخل المعدة، ونجح في استخراجه دون حدوث أي مضاعفات، ما ساهم في استقرار الحالة الصحية للمريضة بشكل كامل.

فريق طبي متكامل

ضم الفريق الطبي نخبة من الأطباء بقسم الكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب فريق التخدير، الذين عملوا بتناغم كامل لإنجاح التدخل الطبي في وقت قياسي.

دعم تمريضي وفني

شارك في العملية فريق التمريض وفنيو الأشعة والمناظير، حيث لعبوا دورًا مهمًا في تجهيز الحالة ومتابعتها خلال كافة مراحل التدخل الطبي.

إشادة بالعمل الجماعي

أكد الفريق الطبي أن نجاح العملية جاء نتيجة العمل الجماعي والتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة، مشيرين إلى أهمية الاستجابة السريعة في مثل هذه الحالات الدقيقة، ومقدمين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

معهد الكبد القومي المنوفية عملية نادرة مناظير إنقاذ مريضة

فيديو قد يعجبك



أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا
زووم

أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا

الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
أخبار المحافظات

الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور على نجاح "حكاية نرجس"
زووم

منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور على نجاح "حكاية نرجس"
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
زووم

باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
"اتفرج ببلاش".. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش".. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري

