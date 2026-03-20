شهدت قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث لقي طفلان مصرعهما وأصيب والداهما بحالة اختناق داخل منزلهم في ظروف غامضة.

بلاغ وقلق من غياب الاستجابة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بعدم استجابة أسرة داخل منزلها لطرق الباب لفترة طويلة أثناء محاولة إيقاظهم لصلاة عيد الفطر، ما أثار القلق لدى أحد أقاربهم، ليجري كسر الباب للاطمئنان عليهم.

العثور على الضحايا داخل المنزل

عُثر على الطفلة "سما" 14 عامًا وشقيقها "أحمد" 9 سنوات جثتين هامدتين داخل المنزل، فيما وُجد الأب "ممدوح" ووالدتهما في حالة إعياء شديدة نتيجة الاختناق.

نقل المصابين للمستشفى

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي لتلقي العلاج، حيث جرى إيداع جثماني الطفلين تحت تصرف النيابة العامة المصرية.

حالة الأب حرجة والأم مستقرة

أفاد مصدر طبي بإيداع الأب داخل العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته، بينما استقرت حالة الأم بعد تقديم الإسعافات اللازمة.

تحقيقات لكشف الملابسات

بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية، مع فتح تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها.

حزن يخيم على القرية

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب الحادث، داعين الله أن يتغمد الطفلين بواسع رحمته، وأن يمنّ على والديهما بالشفاء العاجل.