بـ30 جنيهًا.. البالونات الكرتونية تتصدر احتفالات العيد في جنوب سيناء (صور)

كتب : رضا السيد

09:11 ص 20/03/2026
    باعة البالونات
    فرحة العيد
    شوارع مدينة الطور
    مظاهر بهجة العيد
    أجواء عيد الفطر بجنوب سيناء
    مظاهر البهجة
    احتفال المواطنين بعيد الفطر
    البالونات بأشكالها
    إقبال الأطفال على شراء البالونات

تصدر مشهد بيع البالونات مظاهر احتفال المواطنين بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وانتشر الأهالي والأطفال في الشوارع وعلى الكورنيش والشواطئ والميادين الرئيسية والمتنزهات العامة، في أول أيام العيد وسط أجواء مبهجة.

تجول باعة البالونات

وتجول عدد كبير من باعة البالونات مختلفة الأشكال في مناطق تجمع المواطنين بالمدينة.

وأقبل عدد كبير من الأسر على شراء البالونات لأطفالهم، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم في صباح أول أيام العيد.

أسعار بالونات الهيليوم

وقال مصطفى محمود، بائع بالونات، إن أسعار بالونات "الهيليوم" المجسمة، والتي تتميز بأشكال الشخصيات الكرتونية، تبدأ من 30 حتى 50 جنيهًا طبقًا لحجمها.

وأكد البائع في حديثه، أن هناك إقبالًا كبيرًا على الشراء من قبل الأطفال، لكون هذه الشخصيات الكرتونية محببة وقريبة إليهم.

أشكال كرتونية جديدة

وأوضح "محمود" أن كل عام تظهر أشكال جديدة من البالونات، بما يواكب أحدث الشخصيات الكرتونية لجذب أكبر عدد من الأطفال.

وأشار إلى أن الأعياد والمناسبات تعد موسمًا ومصدرًا أساسيًا للرزق، نظرًا للإقبال الشديد على شراء البالونات من الأطفال والشباب.

بالونات عيد الفطر أسعار البالونات بجنوب سيناء أخبار جنوب سيناء اليوم

فيديو قد يعجبك



مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026
الحرس الثوري: إيران تواصل إنتاج الصواريخ رغم ظروف الحرب
باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة من أول أيام عيد الفطر
"شلالات البالونات" ترسم البسمة على وجوه المواطنين في بورفؤاد خلال عيد الفطر
أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد