إقبال كثيف على حدائق وساحات المنيا احتفالًا بالعيد (فيديو وصور)

تصدر مشهد بيع البالونات مظاهر احتفال المواطنين بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وانتشر الأهالي والأطفال في الشوارع وعلى الكورنيش والشواطئ والميادين الرئيسية والمتنزهات العامة، في أول أيام العيد وسط أجواء مبهجة.

تجول باعة البالونات

وتجول عدد كبير من باعة البالونات مختلفة الأشكال في مناطق تجمع المواطنين بالمدينة.

وأقبل عدد كبير من الأسر على شراء البالونات لأطفالهم، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم في صباح أول أيام العيد.

أسعار بالونات الهيليوم

وقال مصطفى محمود، بائع بالونات، إن أسعار بالونات "الهيليوم" المجسمة، والتي تتميز بأشكال الشخصيات الكرتونية، تبدأ من 30 حتى 50 جنيهًا طبقًا لحجمها.

وأكد البائع في حديثه، أن هناك إقبالًا كبيرًا على الشراء من قبل الأطفال، لكون هذه الشخصيات الكرتونية محببة وقريبة إليهم.

أشكال كرتونية جديدة

وأوضح "محمود" أن كل عام تظهر أشكال جديدة من البالونات، بما يواكب أحدث الشخصيات الكرتونية لجذب أكبر عدد من الأطفال.

وأشار إلى أن الأعياد والمناسبات تعد موسمًا ومصدرًا أساسيًا للرزق، نظرًا للإقبال الشديد على شراء البالونات من الأطفال والشباب.