مواطن يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال احتفالًا بعيد الفطر في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محيط ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، أجواءً احتفالية مميزة، حيث رسمت شلالات البالونات البهجة على وجوه المواطنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

تساقط البالونات على المصلين

تساقطت البالونات من أعلى أسطح العمارات المحيطة بالساحة، في مشهد لافت، حيث قام عدد من الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بإلقائها على المواطنين فور انتهاء الصلاة.

تفاعل واسع من الأطفال والشباب

شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الأطفال والشباب، الذين تسابقوا لالتقاط البالونات، وسط حالة من السعادة والمرح، فيما حرص العديد من المواطنين على توثيق اللحظات بالصور التذكارية.

فعاليات ترفيهية متنوعة

لم تقتصر الاحتفالات على البالونات فقط، بل شهد محيط الساحة توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال، إلى جانب تنظيم حفلات ترفيهية على أنغام "الدي جي"، بمشاركة العرائس وفرق الفنون الشعبية والسمسمية.

أجواء تعكس فرحة العيد

عكست هذه الفعاليات أجواء الفرح التي يعيشها أهالي بورسعيد خلال عيد الفطر، في صورة تعبر عن الترابط المجتمعي وحرص الجميع على إدخال البهجة على قلوب المواطنين.