تلقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا يفيد بظهور جثمان طافٍ بمياه هاويس الخطاطبة التابعة لمركز السادات، ما استدعى تحركًا عاجلًا من فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الواقعة.

انتشال الجثمان ونقله للمستشفى

انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثمان من المياه، وجرى نقله إلى مستشفى السادات العام، ووُضع داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

مواصفات الشاب المجهول

أظهر الفحص المبدئي أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من العمر، كان يرتدي بنطال جينز أزرق، وكلسون بني، وتيشيرت باللونين الأزرق والأصفر، دون العثور على أي أوراق أو مستندات تكشف هويته.

تحريات لكشف الغموض

تكثف الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.