شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، تقلبات جوية مفاجأة حيث غطت السحب سماء المدينة، وارتفعت أصوات الرعد ثم تساقط أمطار متوسطة وعلى فترات متقطعة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

الدفع بسيارات شفط المياه

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بسيارات شفط المياه، لتجوب الطرق والشوارع بالمدينة والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار ، مؤكدًا أن المدينة مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع أي حالات طارئة.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الوحدة المحلية مستمرة في رفع حالة الطوارئ القصوى والجاهزية التامة لتنفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار على سانت كاترين

كما تعرضت مدينة سانت كاترين لتساقط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية، وجاهزية معدات الحملة الثقيلة للتعامل مع الآثار الناجمة عن تداعيات حالة الطقس.

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، والتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس بكافة مدن المحافظة.

أجواء غائمة

وأوضح أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم. وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

استقرار حالة الملاحة

وأشار إلى أن حالة الملاحة البحرية بالموانئ البحرية مستقرة، وحالة المياه بخليجي العقبة والسويس معتدلة، وجميع الطرق الدولية والساحلية مفتوحة، وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي.