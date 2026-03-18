تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة معتمر من أبناء قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ بعد تعرضه لحالة مرضية مفاجئة بملابس الإحرام آثناء أداءه فريضة الظهر بعدما فرغ من أداء مناسك العمرة.

وتحولت صفحات موقع "الفيسبوك" إلى دفتر عزاء في المعتمر الراحل والذي ودع الدنيا في أطهر بقاع الأرض إذ دون رواد موقع التواصل الاجتماعي عبرات الحزن، والنعي المؤثرة بحسن ختامه بذلك الشكل.

التفاصيل يرويها محمد سلامة النحاس، في العقد الثاني من العمر حفيد المعتمر المتوفي الحاج محمد عبداللاه شعبان، لمصراوي كاشفًا عن تعرض جده لحالة مرضية مفاجئه أثناء تأديته صلاة الظهر بملابس الإحرام بعدما فرغ من أداء مناسك العمرة في الشهر الفضيل.

ولفت الحفيد إلى أنه جرى نقل جده إلى أحد المستشفيات في مكة المكرمة للتعامل معه طبيًا لكن إرادة الله عز وجل كانت أقوى وتوفي مع الساعات الأولى من الليلة المباركة ليلة القدر.

وآوضح أن هناك العديد من الأهالي من أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المصرية الأخرى، وأبناء الدول العربية والإسلامية أدوا صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي.

وقال إن المصلين والمشاركين في الجنازة طافوا بالجثمان حول الكعبة الشريفة قبل دفن الجثمان بمكة المكرمة بناء على وصايته والتي كانت آخر كلماته قالها قبل أن يودع الدنيا :"ادفنوني في مكة".