"ادفنوني في مكة".. وفاة معتمر من كفر الشيخ بملابس الإحرام أثناء صلاة الظهر

كتب : إسلام عمار

04:31 م 18/03/2026

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة معتمر من أبناء قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ بعد تعرضه لحالة مرضية مفاجئة بملابس الإحرام آثناء أداءه فريضة الظهر بعدما فرغ من أداء مناسك العمرة.

وتحولت صفحات موقع "الفيسبوك" إلى دفتر عزاء في المعتمر الراحل والذي ودع الدنيا في أطهر بقاع الأرض إذ دون رواد موقع التواصل الاجتماعي عبرات الحزن، والنعي المؤثرة بحسن ختامه بذلك الشكل.

التفاصيل يرويها محمد سلامة النحاس، في العقد الثاني من العمر حفيد المعتمر المتوفي الحاج محمد عبداللاه شعبان، لمصراوي كاشفًا عن تعرض جده لحالة مرضية مفاجئه أثناء تأديته صلاة الظهر بملابس الإحرام بعدما فرغ من أداء مناسك العمرة في الشهر الفضيل.

ولفت الحفيد إلى أنه جرى نقل جده إلى أحد المستشفيات في مكة المكرمة للتعامل معه طبيًا لكن إرادة الله عز وجل كانت أقوى وتوفي مع الساعات الأولى من الليلة المباركة ليلة القدر.

وآوضح أن هناك العديد من الأهالي من أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المصرية الأخرى، وأبناء الدول العربية والإسلامية أدوا صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي.

وقال إن المصلين والمشاركين في الجنازة طافوا بالجثمان حول الكعبة الشريفة قبل دفن الجثمان بمكة المكرمة بناء على وصايته والتي كانت آخر كلماته قالها قبل أن يودع الدنيا :"ادفنوني في مكة".

فيديو قد يعجبك



بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
اقتصاد

هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
جنة الصائم

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
أخبار مصر

مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر

