الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:54 م 18/03/2026

المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض الثغر لحالة من عدم الاستقرار الجوي، تشمل سقوط أمطار رعدية ونشاطًا قويًا للرياح يصل إلى 50 كم/ ساعة.

تواجد ميداني ومتابعة عبر مركز السيطرة

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي والجهات المعنية بالتواجد ميدانيًا ومكثفًا بمناطق التمركز، لضمان سيولة الحركة المرورية وتصريف أي تجمعات للمياه.

وشدد عطية على ضرورة المتابعة لحظيًا عبر مركز السيطرة بالشبكة الوطنية وغرفة عمليات المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة وحل المشكلات في وقت قياسي.

جاهزية الشنايش وطلمبات الرفع بالمحاور

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الفرق الفنية تتابع مستمرًا كفاءة الشنايش وجاهزية طلمبات الرفع بالمحاور الرئيسية و"المناطق الساخنة".

وأشار إلى استنفار كافة الجهود لتجاوز التحديات الناجمة عن نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام حركة المرور بكافة الشوارع.

تحذيرات السلامة العامة للمواطنين

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة خلال فترة عدم الاستقرار.
ودعت المحافظة إلى تجنب الاقتراب من اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة المتهالكة خلال نشاط الرياح، حفاظًا على الأرواح والممتلكات ومنعًا للتعرض لأي مخاطر ناجمة عن الحالة الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

