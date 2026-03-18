وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتعامل مع واقعة قيام أحد سائقي شركة الصرف الصحي بتفريغ حمولة سيارة تابعة للشركة بالطريق العام، حيث أمر بفتح تحقيقًا موسعًا واتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تكرار هذا السلوك.

إحالة للنيابة العامة وإيقاف مسؤول الحملة

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إحالة السائق المتسبب في الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات رسميًا.

كما قررت الشركة إيقاف مسؤول الحملة عن العمل فوريًا، مع البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال كافة المقصرين الذين يثبت تورطهم في الواقعة بناءً على نتائج التحقيق العاجل.

اعتذار رسمي من شركة الصرف الصحي

من جانبها قدمت شركة الصرف الصحي اعتذارًا لأهالي محافظة الإسكندرية عن هذا التصرف، واصفة إياه بـ "الواقعة الفردية" التي لا تعكس سياسة المؤسسة أو التزامها بالمعايير البيئية المعمول بها.

وأكدت الشركة أن هذا السلوك يعد مخالفًا تمامًا للإجراءات المنظمة للعمل، مشددة على تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الانضباط التام وحماية حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية متابعة تداعيات الواقعة، مع التأكيد على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة يمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي تجاوزات تمس سلامة الطرق أو الصحة العامة للمواطنين.