إعلان

إيقاف مسؤول وإحالة سائق للنيابة بسبب تفريغ حمولة صرف صحي بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:17 ص 18/03/2026

المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتعامل مع واقعة قيام أحد سائقي شركة الصرف الصحي بتفريغ حمولة سيارة تابعة للشركة بالطريق العام، حيث أمر بفتح تحقيقًا موسعًا واتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تكرار هذا السلوك.

إحالة للنيابة العامة وإيقاف مسؤول الحملة

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إحالة السائق المتسبب في الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات رسميًا.

كما قررت الشركة إيقاف مسؤول الحملة عن العمل فوريًا، مع البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال كافة المقصرين الذين يثبت تورطهم في الواقعة بناءً على نتائج التحقيق العاجل.

اعتذار رسمي من شركة الصرف الصحي

من جانبها قدمت شركة الصرف الصحي اعتذارًا لأهالي محافظة الإسكندرية عن هذا التصرف، واصفة إياه بـ "الواقعة الفردية" التي لا تعكس سياسة المؤسسة أو التزامها بالمعايير البيئية المعمول بها.

وأكدت الشركة أن هذا السلوك يعد مخالفًا تمامًا للإجراءات المنظمة للعمل، مشددة على تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الانضباط التام وحماية حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية متابعة تداعيات الواقعة، مع التأكيد على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة يمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي تجاوزات تمس سلامة الطرق أو الصحة العامة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
أخبار السيارات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور
أخبار المحافظات

"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور
المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر
أخبار المحافظات

المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر
مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
شئون عربية و دولية

مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
أوقاف بورسعيد تخصص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر
أخبار المحافظات

أوقاف بورسعيد تخصص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال