كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، عن جريمة قتل داخل أحد المصانع بمدينة شبرا الخيمة، كانت تبدو في البداية حادث سقوط عرضي لعامل في العقد الثالث من عمره.

وتلقت الشرطة بلاغًا بسقوط الشاب من الطابق الثالث بالمصنع، ما أسفر عن وفاته على الفور، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل التصريح بدفنه، حيث بدأ الأمر في البداية كحادث عرضي.

إعادة فتح التحقيقات:

ومع استمرار تحقيقات النيابة العامة ومراجعة ملابسات الواقعة، بدأت الشكوك تحوم حول الحادث، ما دفع النيابة إلى إعادة فتح الملف، لتكشف التحريات أن وراء الواقعة عاملين في العقد الخامس من العمر يعملان داخل المصنع ذاته.

دافع الجريمة:

وأوضحت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان خوف المتهمين من افتضاح علاقة غير أخلاقية بينهما أمام المجني عليه، إذ صعد الأخير إلى الطابق الثالث وشاهد المتهمين أثناء قيامهما بأفعال غير أخلاقية، فقررا التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، ما أدى إلى وفاته.

الإجراءات القانونية:

أصدرت النيابة العامة توجيهاتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الحادث وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة.