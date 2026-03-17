أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزائرين بقلعة قايتباي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والممتدة من الخميس المقبل حتى يوم الاثنين، حيث جرى إعداد نوبات عمل لمفتشي الآثار ومراقبي الأمن على مدار الساعة لضمان انتظام الزيارة.

تطوير مسارات الزيارة وأعمال الترميم

وأكد متولي الانتهاء من أعمال الترميم الجارية حاليا بالقلعة، والتي ركزت على تحسين مسارات الزيارة لتوفير تجربة أفضل للجمهور.

ويشمل برنامج الزيارة جولة في الأسوار الخارجية والداخلية، والمسجد الأثري، والصهريج، والسراديب الساحلية، والبرج الرئيسي، بالإضافة إلى مركز الزوار الذي يضم معرض صور يوثق تاريخ فنار الإسكندرية القديم "منارة فاروس" وصولا لبناء القلعة في نفس الموقع التاريخي.

مواعيد العمل ومنظومة التذاكر الإلكترونية

تفتح القلعة أبوابها للزيارة يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، عبر 6 بوابات إلكترونية لتسهيل الدخول ومنع التكدس.

وتعتمد المنظومة على التذاكر الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها عبر الموقع أو شباك التذاكر باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، حيث بلغت أسعار التذاكر 60 جنيهاً للمصري، و30 جنيهاً للطالب المصري، و200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

عروض الصوت والضوء المسائية

وفي إطار الأنشطة المسائية، تستقبل القلعة الجمهور لمشاهدة عروض الصوت والضوء بدءا من الساعة 8:30 مساءً.

ومن المقرر تقديم عرضين يوميا (الساعة 8:30 و 9:30 مساءً)، مع إمكانية إضافة عرض ثالث في تمام الساعة 10:30 مساءً في حالة زيادة الإقبال.

وتحددت أسعار تذاكر الصوت والضوء للمصريين بين 150 و 200 جنيها، وللأجانب 1350 جنيها.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن جهود وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لإظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق وتقديم خدمات متميزاً للزوار خلال المناسبات والأعياد الرسمية.