انطلقت اليوم الخميس فعاليات اختبارات المسابقة التشجيعية لحفظ القرآن الكريم بالمسجد الجامع البقلي بمحافظة أسيوط، في أجواء إيمانية تعكس روح القرآن ونفحاته المباركة، حيث توافد حفظة كتاب الله من مختلف الأعمار في مشهد مهيب يعبر عن عمق ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم.

وأعلن الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، بدء فعاليات الاختبارات، وذلك بحضور الشيخ ناصر محمد السيد علي مدير المتابعة، والشيخ إسماعيل محمد إسماعيل مدير إدارة أوقاف غرب المدينة، والدكتور محمود جميل محمود مدير مكتب وكيل الوزارة، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وتولّت لجان التحكيم مهمة تقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة تشمل إتقان الحفظ، وصحة الأداء، والالتزام بأحكام التلاوة والتجويد، في إطار الحرص على تعزيز مهارات المتقدمين وتحفيزهم على المزيد من الإتقان.

ومع بدء الاختبارات، علت أصوات التلاوة الندية في أرجاء المسجد، مشكّلة لوحة قرآنية بديعة، حيث تنافس المتسابقون في شرف حفظ كتاب الله وإتقانه وسط مشاعر الوقار والسكينة والتشجيع.

وخلال متابعته لسير الاختبارات، أكد الدكتور عيد علي خليفة أن هذه المسابقات تمثل ركيزة أساسية في العمل الدعوي والتربوي لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن رعاية حفظة القرآن واستثمار قدراتهم يعدان جزءًا مهمًا من بناء جيل واعٍ مستنير بهدي القرآن الكريم.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية أوقاف أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة القرآنية وتنظيم المسابقات التي تشجع الأطفال والشباب على حفظ القرآن وتدبر معانيه، تعزيزًا لدور المديرية في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الدينية الصحيحة.

كما أشاد بالمستوى المشرف للمتسابقين، مؤكدًا أن الأداء المتميز يعكس الجهود المبذولة داخل حلقات التحفيظ، مثمنًا دور أولياء الأمور والمعلمين في غرس حب القرآن داخل نفوس الأبناء وتنمية مواهبهم منذ الصغر.

من جانبهم، أكد أعضاء لجان التحكيم سعادتهم بالمستوى الرفيع الذي أظهره المشاركون، مشيرين إلى أن المنافسة اتسمت بالإتقان والجدية، وأن العديد من المتنافسين أبدوا قدرة كبيرة على الحفظ المتقن، مما يعكس انتشار ثقافة الاهتمام بالقرآن في المحافظة.

وشهد اليوم الأول حضورًا ملحوظًا من أهالي المتسابقين ورواد المسجد الذين حرصوا على دعم وتشجيع أبنائهم، في مشهد يؤكد مكانة القرآن الكريم في وجدان المجتمع ودوره في ترسيخ القيم الإيمانية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود مديرية أوقاف أسيوط في نشر الثقافة القرآنية واكتشاف المواهب الواعدة.

ومن المقرر استمرار الاختبارات خلال الأيام المقبلة وفق الجداول المعلنة، على أن تُختتم فعالياتها بتكريم الفائزين تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله.