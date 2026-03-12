إعلان

بالصورـ انطلاق اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمسجد الجامع البقلي في أسيوط

كتب : محمود عجمي

05:20 م 12/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أوقاف أسيوط تطلق المسابقة التشجيعية لحفظ القرآن (1)
  • عرض 4 صورة
    أوقاف أسيوط تطلق المسابقة التشجيعية لحفظ القرآن (3)
  • عرض 4 صورة
    أوقاف أسيوط تطلق المسابقة التشجيعية لحفظ القرآن (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت اليوم الخميس فعاليات اختبارات المسابقة التشجيعية لحفظ القرآن الكريم بالمسجد الجامع البقلي بمحافظة أسيوط، في أجواء إيمانية تعكس روح القرآن ونفحاته المباركة، حيث توافد حفظة كتاب الله من مختلف الأعمار في مشهد مهيب يعبر عن عمق ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم.

وأعلن الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، بدء فعاليات الاختبارات، وذلك بحضور الشيخ ناصر محمد السيد علي مدير المتابعة، والشيخ إسماعيل محمد إسماعيل مدير إدارة أوقاف غرب المدينة، والدكتور محمود جميل محمود مدير مكتب وكيل الوزارة، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وتولّت لجان التحكيم مهمة تقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة تشمل إتقان الحفظ، وصحة الأداء، والالتزام بأحكام التلاوة والتجويد، في إطار الحرص على تعزيز مهارات المتقدمين وتحفيزهم على المزيد من الإتقان.

ومع بدء الاختبارات، علت أصوات التلاوة الندية في أرجاء المسجد، مشكّلة لوحة قرآنية بديعة، حيث تنافس المتسابقون في شرف حفظ كتاب الله وإتقانه وسط مشاعر الوقار والسكينة والتشجيع.

وخلال متابعته لسير الاختبارات، أكد الدكتور عيد علي خليفة أن هذه المسابقات تمثل ركيزة أساسية في العمل الدعوي والتربوي لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن رعاية حفظة القرآن واستثمار قدراتهم يعدان جزءًا مهمًا من بناء جيل واعٍ مستنير بهدي القرآن الكريم.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية أوقاف أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة القرآنية وتنظيم المسابقات التي تشجع الأطفال والشباب على حفظ القرآن وتدبر معانيه، تعزيزًا لدور المديرية في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الدينية الصحيحة.

كما أشاد بالمستوى المشرف للمتسابقين، مؤكدًا أن الأداء المتميز يعكس الجهود المبذولة داخل حلقات التحفيظ، مثمنًا دور أولياء الأمور والمعلمين في غرس حب القرآن داخل نفوس الأبناء وتنمية مواهبهم منذ الصغر.

من جانبهم، أكد أعضاء لجان التحكيم سعادتهم بالمستوى الرفيع الذي أظهره المشاركون، مشيرين إلى أن المنافسة اتسمت بالإتقان والجدية، وأن العديد من المتنافسين أبدوا قدرة كبيرة على الحفظ المتقن، مما يعكس انتشار ثقافة الاهتمام بالقرآن في المحافظة.

وشهد اليوم الأول حضورًا ملحوظًا من أهالي المتسابقين ورواد المسجد الذين حرصوا على دعم وتشجيع أبنائهم، في مشهد يؤكد مكانة القرآن الكريم في وجدان المجتمع ودوره في ترسيخ القيم الإيمانية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود مديرية أوقاف أسيوط في نشر الثقافة القرآنية واكتشاف المواهب الواعدة.

ومن المقرر استمرار الاختبارات خلال الأيام المقبلة وفق الجداول المعلنة، على أن تُختتم فعالياتها بتكريم الفائزين تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسابقة حفظ القرآن الكريم أسيوط أوقاف أسيوط المسجد الجامع البقلي حفظ القرآن وزارة الأوقاف الأنشطة القرآنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
نجمة شهيرة.. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" في الحلقة 22
دراما و تليفزيون

نجمة شهيرة.. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" في الحلقة 22
للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
مدارس

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا