عقد محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول مع مديري الإدارات الفنية بالفرع، وذلك عقب توليه مهام منصبه الجديد، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وبحث سبل تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور هاني العزبي، نائب مدير الفرع، وأحمد عبدالمنعم، مدير إدارة المكتب الفني، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة منظومة العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

الإشادة بجهود الفترة الماضية

وخلال الاجتماع، أشاد مدير الفرع بجهود مديري وأعضاء الإدارات الفنية وما بذلوه من عمل خلال الفترة الماضية لدعم منظومة الرعاية الصحية في المحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مناقشة ملفات حيوية بالمنشآت الصحية

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، من بينها متابعة أوضاع القوى البشرية داخل المنشآت الصحية، واستعراض مؤشرات أداء خدمات الرعاية الأولية، إلى جانب مناقشة نتائج حملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، التي حققت أعلى نسب تغطية بين محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

بحث أوضاع الفرق التمريضية والتحديات التشغيلية

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أوضاع الفرق التمريضية والتحديات التشغيلية التي تواجه العمل داخل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى متابعة معدلات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واستعراض مستجدات أعمال الإدارة الهندسية.

وشمل النقاش كذلك عرض مؤشرات قياس رضا المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة، والعمل على تحسين جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل.

استعراض جهود التسويق والتحول الرقمي

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض جهود إدارة التسويق فيما يتعلق بملف التعاقدات، في ظل تنامي مؤشرات السياحة العلاجية بالمحافظة، إضافة إلى متابعة ملف التحول الرقمي واكتمال تطبيق النظام الإلكتروني داخل المنشآت الصحية.

كما جرى استعراض دور إدارات الإمداد والتدريب والدعم المعنوي في دعم بيئة العمل، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية.

متابعة دورة الإيرادات واعتماد المنشآت الصحية

وتطرق اللقاء كذلك إلى متابعة أعمال لجنة دورة الإيرادات والإدارة المالية، إضافة إلى استعراض جهود الإدارة الاستراتيجية والشئون الوقائية، وموقف اعتماد المنشآت الصحية من إدارة الجودة، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية.