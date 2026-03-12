وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بشن حملة إزالة للإشغالات بشوارع مدينة طلخا، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع تواجد الباعة بالشارع.

شملت الحملة رفع الإشغالات من أسفل كوبري الجيش، وشارع صلاح سالم ومحيط السوق الحضاري، والقنطرة وشارع عاطف الشرقاوي، ورفع كافة الإشغالات من محيط السوق وإخلاء المكان من الباعة الجائلين الخارجين عن السوق الحضاري، مع التنبيه والتأكيد عليهم بالدخول بسوق طلخا الحضاري وعدم العودة للشوارع.

شارك في الحملة، وتحت إشراف اللواء محمد حامد مساعد مدير الأمن، والعقيد عقل صالح مدير شرطة المرافق، والعقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والمقدم محمود عيسى رئيس مباحث المرافق، بمشاركة العميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا، كما شارك في الحملة اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ومحمد حسن مجد، ومحمد أنور نائبي رئيس المدينة، وحمدي الشابوري مدير إدارة الإشغالات وفريق عمل المجلس.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.