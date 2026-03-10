إعلان

بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

04:50 ص 10/03/2026
    أصحاب المحطات أكدوا توافد مركبات قبيل القرار
    تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتجاز
    تغيير أسعار الوقود فور القرار
    بنزينات المنوفية خاوية من السيارات عقب القرار
    طلمبات البنزين في غياب قائدي المركبات
    بنزينات المنوفية تستعد لاستقبال السيارات
    أسعار الوقود الجديدة

المنوفية- أحمد الباهي:

رصد موقع "مصراوي" عبر بثًا مباشرًا من إحدى محطات الوقود بمحافظة المنوفية بعد نحو ساعة من إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بتحريك أسعار الوقود، حيث بدت المحطات شبه خالية من السيارات خلال الساعات الأولى من الليل.

أظهر البث المباشر هدوءًا ملحوظًا داخل محطة الوقود، وذلك بعد مرور قرابة ساعة على صدور القرار في ساعة متأخرة من الليل، حيث لم تشهد المحطة أي تكدسات أو طوابير للسيارات، في انتظار توافد المركبات مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

أكد عدد من العاملين بمحطات الوقود أن بعض أصحاب السيارات توجهوا بالفعل إلى المحطات قبل منتصف الليل بقليل، وتحديدًا ما بين الساعة الحادية عشرة وحتى قبل الثانية عشرة، بدافع القلق أو الترقب من ارتفاع الأسعار.

وأشاروا إلى أن الإقبال كان محدودًا ولم يصل إلى حد التكدس، قبل أن يتراجع تدريجيًا بعد صدور القرار رسميًا وبدء تطبيق الأسعار الجديدة.

جاء ذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، والبنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، والبنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، بينما وصل سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، وبلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا.

عقب القرار، اعتمد اللواء عمرو الغريب تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك داخل المحافظة، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

بنزينات المنوفية خاوية من السيارات عقب القرار محطات الوقود في المنوفية المنوفية أسعار الوقود

