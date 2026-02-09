إعلان

أبوظبي الإسلامي مصر يستهدف وصول قاعدة العملاء إلى مليون عميل منتصف 2026

كتب : منال المصري

03:09 م 09/02/2026 تعديل في 03:28 م

محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، إن مصرفه يستهدف وصول قاعدة العملاء إلى نحو مليون عميل منتصف العام الجاري 2026، لافتا إلى أن عدد العملاء بلغ 885 ألف عميل بنهاية عام 2025.

وأوضح علي، خلال المائدة المستديرة التي يعقدها البنك اليوم للكشف عن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، أن مصرفه نجح خلال العام الماضي 2025 في جذب 336 ألف عميل جديد ما دفع البنك لتعديل بعض مستهدفاته على صعيد قاعدة العملاء.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، أن مصرفه كان يستهدف الوصول إلى مليون عميل في عام 2028، ولكن بعد القفزة التي حققها البنك في عدد الحسابات المصرفية الجديدة وجذب عملاء جدد من المتوقع تحقيق هذا الهدف منتصف العام الجاري، كما تم مضاعفة المستهدف ليبلغ 2 مليون عميل بنهاية عام 2028.

محمد علي مصرف أبوظبي الإسلامي

