دبوس استقر في صدره.. مصرع طالب أزهري داخل ورشة موبيليا بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

05:03 م 08/02/2026

جثة - تعبرية

لقى طالب أزهري مصرعه، إثر تعرضه لحادث مأساوي خلال عمله في ورشة تصنيع موبيليا بمركز الحامول في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول "عبدالرحمن.ح.إ.أ"، 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ويقيم بقرية غرب تيرة، جثة هامدة ادعاء حادث عارض في العمل.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الحامول إلى مستشفى الحامول المركزي وبسؤال شهود العيان كل من "طه.م"، 27 عامًا، نجار في ورشة موبيليا يعمل بها مع الطالب المتوفي، و"أحمد.ع.ع.ا"، 36 عامًا، نجار بذات الورشة أفادوا أثناء تنظيف الطالب المتوفي دباسة ضغط الهواء خرج أحد الدبابيس استقر في صدره ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه تبين من تقريره أن الطالب المتوفي وصل إلى مستشفى الحامول المركزي جثة هامدة وأن سبب الوفاة إصابته بنزيف داخلي بالصدر أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وفشل في الدورة التنفسية، وتوقف بعضلة القلب.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 773 لسنة 2026 إداري مركز شرطة الحامول، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

