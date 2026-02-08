أشاد الدكتور نضال القطامين، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالدور التاريخي والريادي لمصر، واصفاً إياها بـ "القامة الممتدة في عمق التاريخ والمضيئة في حاضر الأمة بمشاعل العلم والثقافة والمعرفة"، والمؤدية لرسالة النهضة والتنوير عبر العصور.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، المنعقد بمدينة الإسكندرية.

وأكد الوزير الأردني أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تمثل "ثمرة يانعة" للعمل العربي المشترك ونموذجاً مشرفاً نجح في بناء الإنسان العربي وتأهيل الكفاءات.

وأشار إلى أن زيارته للأكاديمية كشفت عن حجم الإسهام الفاعل لهذه المؤسسة في تطوير قطاع النقل البحري والتدريب بما يواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها متطلبات الاقتصاد الحديث.

ولفت إلى أن الأردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر تطوير بنية تحتية حديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز موقع المملكة على خارطة النقل العالمية ويدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس الجمعية العامة للأكاديمية إلى أهمية التوسع في النقل متعدد الوسائط، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستخدام الطاقة النظيفة، بما يتفق مع معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) وأهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن التعاون الإقليمي يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء منظومات نقل أكثر كفاءة.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور نضال مرضي، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وماريتا هاجيمنوليس، وزير الدولة للشحن بجمهورية قبرص.