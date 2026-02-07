إعلان

"الدكتور هو اللي بدأ".. والد طالب المنوفية يكشف كواليس مشاجرة طبيب الباجور -فيديو وصور

كتب : مصراوي

06:48 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طبيب عظام مستشفى الباجور
  • عرض 4 صورة
    تراشق لفظي داخل مستشفى الباجور
  • عرض 4 صورة
    لحظة اعتداء الطبيب على الشاب أمام المصعد

المنوفية- أحمد الباهي:

خرجت أسرة طالب بكلية الحقوق عن صمتها، كاشفة تفاصيل جديدة في واقعة المشاجرة داخل مستشفى الباجور التخصصي، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو المتداول للاشتباك بينه وبين طبيب عظام.

وقال والد الطالب، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن نجله أحمد طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، مؤكدًا أن الفيديو أظهر بوضوح أن الطبيب هو من بدأ بالاعتداء.

وأضاف أن ابنه تعرض لخدوش وجروح بالوجه لا تزال آثارها موجودة حتى الآن، إلى جانب آلام شديدة في القدم بعد تعرضه للركل، موضحًا أن نجله أجرى عمليات سابقة ويضع شرائح ومسامير في ساقه بسبب إصابة قديمة، ما ضاعف من حجم الألم الذي يعانيه حاليًا.

وأكد الأب أنهم حاولوا إنهاء الأزمة وديًا، حيث توجه هو ونجله إلى المستشفى أكثر من مرة لعرض الصلح، إلا أن الطبيب – بحسب قوله – رفض مقابلتهم وتمسك بعدم التصالح.

وشدد على أن الأسرة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حق نجلهم، خاصة بعد تأكدهم – على حد وصفه – من تعرضه للاعتداء أولًا.

وقعت المشاجرة مساء الأربعاء الماضي داخل مستشفى الباجور التخصصي بسبب خلاف على أسبقية الكشف، قبل أن تتصاعد إلى اشتباك بالأيدي.

وكان الدكتور محمد مرسي، علق في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" بأن الفيديو "في صالحه"، مؤكدًا أنه لم يبدأ بالضرب، بل حاول إبعاد الشاب عنه بعدما تعرض للسب والإهانة، واعتقد أن الشاب على وشك الاعتداء عليه، فدافع عن نفسه. كما أعلن تمسكه بحقه القانوني واتخاذ إجراءات ضد مُسرب الفيديو، فيما تأجلت جراحته لحين تحسن حالته الصحية.

مشاجرة طبيب الباجور مستشفى الباجور مستشفى الباجور التخصصي

