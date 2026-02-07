جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنفيذ فعاليات برنامج "الفنون التشكيلية" لأعضاء فرق الفنون، بمركز التنمية الشبابية ومركز شباب الساحل بمدينة الطور، للفئة العمرية من 8 إلى 17 عامًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية تحرص على استمرار فعاليات البرنامج لما له من دور مهم في تعزيز الفنون التشكيلية، التي تُعد امتدادًا لعراقة الهوية المصرية، إلى جانب تشجيع النشء وحث الأجيال الجديدة على الحفاظ على التراث المصري القديم.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش الفنية والتعليمية المتخصصة، التي تسهم في تنمية الحس الفني لدى المشاركين، وتعزيز مهارات الابتكار والإبداع، بما يمكنهم من إنتاج أعمال فنية متميزة تواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

وأكد أن عدد المشاركين في البرنامج يبلغ 100 مشارك، نجحوا في تنمية قدراتهم الإبداعية في مجالات متعددة، من بينها "الشمع، الخيامية، الموزاييك، المكرمية"، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية، ودعم المواهب الواعدة، وتمكينها، وتعزيز مكانة الفنون التشكيلية باعتبارها حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.