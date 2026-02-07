إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول واللحوم والأسمنت واستقرار الذهب

كتب : ميريت نادي

02:07 م 07/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والفول، والدقيق، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 7-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

