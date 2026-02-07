إعلان

مشهد يهز القلوب.. ابنة تعتدي بوحشية على والدتها المُسنة بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

10:41 ص 07/02/2026
الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حالة من الصدمة والغضب، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء سيدة على والدتها المُسنة العاجزة وسط الشارع، في مشهد أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.

وأظهر الفيديو قيام الابنة بالتعدي على والدتها بالضرب والسحل، بينما بدت الأم غير قادرة على الحركة أو الدفاع عن نفسها، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى وصف الواقعة بأنها تجرد كامل من الرحمة والإنسانية، مطالبين بسرعة التدخل الأمني وردع السيدة التي اعتدت على والدتها المسنّة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إلى محل الواقعة، وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، بقيادة المقدم محمد صدقي رئيس المباحث، من ضبط السيدة المتهمة بالاعتداء على والدتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

