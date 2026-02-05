"الشتاء ضعيف".. الأرصاد: كتل صحراوية ترفع الحرارة إلى 28 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلب الجوي الواضح، مُشيرةً إلى وجود تباين كبير في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا التقلب ناتج عن تنوع مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، مؤكدةً أن درجات الحرارة الحالية أعلى من مُعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وتابعت: بدأت البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا، مشيرةً إلى أن هذا سيتسبب في ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، حيث قد تصل إلى 28 درجة مئوية.

وأكدت أن ليالي الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث قد تصل درجات الحرارة ليلاً إلى 18 درجة مئوية، رغم أننا ما زلنا في شهر فبراير الذي يُعتبر ذروة فصل الشتاء، معتبرةً: "الشتا السنادي ضعيف".

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن فصل الشتاء ينتهي رسميًا في 20 مارس، محذرةً من التخفيف المبالغ فيه في الملابس خلال هذه الفترة التي تتميز بتقلبات جوية سريعة.

