اعتمد محافظ الفيوم، أحمد الأنصاري، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026.

وأظهرت النتائج أن نسبة النجاح العامة بلغت 76.21% على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 73,850 طالبًا وطالبةً، حضر منهم 73,422، نجح منهم 55,957 في تحقيق نسبة 50% فأكثر من الدرجات، وتمكن 175 طالبًا وطالبةً من الحصول على الدرجات النهائية.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسب النجاح في بعض الإدارات التعليمية، حيث سجلت إدارة غرب الفيوم التعليمية أعلى نسبة نجاح بواقع 84.65%، تلتها إدارة شرق الفيوم التعليمية بمعدل 82.16%، فيما بلغت نسب النجاح في إدارات أبشواي، يوسف الصديق، سنورس، إطسا، وطامية التعليمية ما بين 70% و75% تقريبًا.

وفي القطاعات المهنية، حقق طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع ونظرائهم في بعض المدارس المهنية نسب نجاح وصلت إلى 100%، بينما حقق طلاب مدرسة النور للمكفوفين نسبة نجاح بلغت 72%.

وجّه المحافظ تهنئته للطلاب الأوائل وكافة الناجحين، وحث الطلاب على مواصلة الجد والاجتهاد في المرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة الفيوم.

وللحصول على النتيجة باسم الطالب أو رقم الجلوس، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني بالضغط هـــنا: