محافظ جنوب سيناء يناقش فرص الاستثمار والحفاظ على البيئة في دهب

كتب : رضا السيد

11:44 ص 05/02/2026
التقى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مجموعة من المستثمرين، لبحث سبل تطوير مدينة دهب وتعزيز فرص الاستثمار فيها، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتنمية المستدامة ضمن خطط الحكومة 2030 .

وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات المقترحة، وآليات تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وزيادة الجاذبية السياحية للمدينة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مقترح التطوير يقدم نمطا سياحيا تنمويا جديدا بمعايير بيئية وتراثية، مستنبطا من رحم ونسيج التراث المحلي الراسخ العظيم وبمعايير دولية، مشيرا إلى أنه يضمن الحفاظ علي البيئة الفريدة لأحد أغنى المقاصد السياحية في العالم بمواقع الغوص والأنشطة البحرية الفريدة.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على الاستجابة لمطالب المواطنين، والانفتاح على كافة المقترحات والأفكار التي من شأنها دفع عجلة التنمية في دهب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق رؤية شاملة للتطوير الاقتصادي والخدمي بالمدينة.

