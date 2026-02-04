أجرى اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، جولة ميدانية تفقدية بمركز كفر صقر.



يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الشركة والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه تليجة (فائقة الجودة)، ومحطة مياه ناطورة ترشيح مباشر بفرع كفر صقر، حيث اطمأن رئيس الشركة على جاهزية المحطات وقدرتها الإنتاجية في تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية، مؤكدًا على الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة وكفاءة التشغيل.

كما تابع أعمال محطات الصرف الصحي بالمركز، والتي تضمنت رافع صرف صحي تليجة، ومحطة معالجة صرف صحي كفر صقر (المخمّرة)، بالإضافة إلى رافع صرف صحي ملعب زكي، موجّهًا بضرورة الاستمرار في العمل وفق معايير الجودة المعتمدة، والتأكد من جاهزية فرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال أو بلاغات، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار التواصل المباشر مع العاملين بمواقع العمل المختلفة، ومتابعة الأداء أولًا بأول، بما يحقق أفضل مستوى تشغيل للخدمات ويعزز ثقة المواطنين في أداء الشركة.