الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق بنيابة شرق الإسكندرية، حبس المتهم "م.س.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية وسرقتها، وإلقاء جثتها داخل حقيبة سفر بالطريق العام بمنطقة الأزاريطة.

كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت الساعة الثالثة فجر يوم 31 يناير 2026، عقب انتهاء المتهم (عامل بمطعم شهير ومقيم بمحافظة سوهاج) من عمله؛ حيث استوقفته المجني عليها "ض.ع.أ" (بدون عمل ومقيمة بمحافظة الفيوم وتعاني من إعاقة ذهنية) للسؤال عن شقة أو فندق للإقامة، فاستدرجها إلى مسكنه بشارع خالد بن الوليد موهمًا إياها بالزواج العرفي.

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهم شاهد مبلغًا ماليًّا ملفوفًا بين ملابس الضحية، فعقد النية على سرقتها أثناء نومها، وبالفعل استولى على 8200 جنيه وهاتف محمول وغادر الشقة، وعقب عودته بعد ساعة ونصف، اكتشفت المجني عليها السرقة وهددته بافتضاح أمره، فقام بخنقها بوضع وسادة على وجهها حتى فارقت الحياة، ثم ذهب واشترى حقيبة سفر كبيرة الحجم ووضع الجثمان بداخلها.

أفاد سائق التاكسي في التحقيقات أن المتهم استوقفه بمنطقة خالد بن الوليد وبحوزته الحقيبة طالبًا توصيله إلى منطقة "الجمرك"، وحين سأله السائق عن سبب الروائح المنبعثة منها، ادعى المتهم أنها تحتوي على سمك، وعند وصولهما إلى كورنيش الجمرك، شاهد المتهم كمينًا للشرطة، فطلب من السائق العودة فوريًّا متعللًا بحيازته لقطعة "حشيش"، وعند وصوله إلى منطقة الأزاريطة، نزل من السيارة وترك الحقيبة على الرصيف وفر هاربًا إلى محافظة القاهرة حتى تم ضبطه.

بينت التحقيقات صحة أقوال سائق التاكسي، كما تبين أن الشخص الثاني الذي أُخلي سبيله اشترى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها من المتهم بصندوقه الخاص، وأنه لم يكن يعلم أنه من متحصلات جريمة قتل، وفي وقت لاحق قررت النيابة إخلاء سبيل سائق التاكسي والشخص الآخر (مشتري الهاتف).

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1091 لسنة 2026 قسم شرطة باب شرقي، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي.