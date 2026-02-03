تصدرت نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2026 قائمة اهتمامات الأسر المصرية خلال الساعات الأخيرة، مع توالي اعتماد المحافظين لنتائج الطلاب في مختلف الأقاليم.

وفي إطار خدماته التعليمية الشاملة، يقدم موقع "مصراوي" لأولياء الأمور والطلاب تغطية حصرية لنتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2026، كما نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل نسب النجاح فى 17 محافظة، بالإضافة إلى الروابط الرسمية المتاحة للحصول على النتيجة في كل محافظة على حدة، وذلك على النحو التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

بدوره، اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 89878، كما اعتمد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2026 بنسبة نجاح 84.38 %وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 32 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,3%، وتقدم للامتحان 5677 طالبا وحضر 5437 طالبا، واعتمد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2026 بنسبة نجاح 50%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالبا، كما اعتمد نتيجة اتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,42% حيث بلغ عدد المتقدمين 171 طالبًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 78.4%، وسجلت مدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع نسبة نجاح كاملة 100%، فيما أشار الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد المتقدمين بلغ 30 ألفاً و205 طلاب، موضحًا أن باب التظلمات سيُفتح اعتبارًا من السبت القادم ولمدة 15 يومًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

وفى الشرقية، بلغت نسبة النجاح، في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، 70.35%، إذ تقدم لأداء الامتحانات 146 ألف و8 طلاب وطالبات، حضر منهم 145 ألف و318 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، 99.57%، حيث تقدم لأداء الامتحانات 1494 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1403 طلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

وفى المنيا، بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.11%، وأوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 119 ألفًا و416 طالبًا، حضر منهم 114 ألفًا و831 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة 76.11%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

وفى بورسعيد، بلغت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 74.2%، وأبدى محافظ بورسعيد، استيائه، من نسبة النجاح، موجهًا محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالعمل وتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار من أجل مصلحة أبنائه الطلاب، وتنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الراسبين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وفى كفر الشيخ، بلغت نسبة النجاح 85.49%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 65 ألفًا و366 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 254 طالبًا وطالبة، فيما حضر الامتحانات 65 ألفًا و112 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 85.49%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وأكد حرص الجهاز التنفيذي على دعم المنظومة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التفوق الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من المعلمين والمصححين والعاملين بالكنترول لضمان الشفافية والدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

وفى البحيرة، بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 121 ألف و560 طالبا وطالبة، حضر منهم 121 ألف و341 طالب ، حصل منهم على 50% فأكثر عدد 90 ألف و 618 بنسبة 74.68 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 75.6 %، وكشفت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، تقدم 64 ألف و 636 طالبا وطالبة للامتحان النظامي حضر منهم 64 ألف و 161 طالباً، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 62.59% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 100% ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصُمّ وضعاف السمع إلى 80 %

نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وفى الإسكندرية، بلغت نسبة النجاح 85.2%، وأوضحت البيانات الإحصائية أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 109,658 طالبًا وطالبة، حضر منهم 109,186، فيما بلغ إجمالي الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 93,081 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وفى الدقهلية، بلغت نسبة النجاح 88.7٪، تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

وفى جنوب سيناء، بلغت نسبة النجاح بالتعليم العام 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح بمدارس الرسمي لغات بلغت 86.1%، من إجمالي 354 طالبًا، حضر منهم 353.

وبلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم الخاص لغات بلغت 88.1%، بينما سجل التعليم الدولي نسبة نجاح 37.6%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب المنازل 21.7%، ليصل متوسط نسبة النجاح بجميع نوعيات التعليم إلى 71.84% وفق النتائج النهائية المعتمدة، وبلغت نسبة النجاح بإدارة التربية الخاصة 100%، كما جرى اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 50%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

وفى محافظة مطروح بلغت نسبة نجاح الطلاب ٨٤،١%، وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الأول ١٣٢٠٤ طالباً وطالبةً، حضر منهم ١٢٣٦١، نجح منهم ١٠٣٩٥ طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

وفى محافظة الغربية، بلغت نسبة النجاح 87.27%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 92 ألفًا و784 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 80 ألفًا و839 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

وفى محافظة دمياط، تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة عدد 33633 طالبًا وطالبة، حضر منهم 33151 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 28431 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 85.76%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 86.5%، إذ قدر عدد الطلاب المقيدين 995 طالبًا وطالبة، حضر منهم 902 طالبًا وطالبة، ونجح عدد 781 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الفكرية، حضر عدد 31 طالبًا وطالبة من إجمالي 47 مقيد بنسبة نجاح 66%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

وفى القاهرة، بلغت نسبة النجاح العامة في المحافظة 71%، وكشفت التقارير الرسمية لمديرية التربية والتعليم، أن إجمالي المتقدمين وصل 202,932 طالب وطالبة، فيما بلغ إجمالي الحضور 197,986 طالب وطالبة، نجح منهم 140,555 طالباً وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

وفى الجيزة، بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.29% إذ تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

فيما بلغت بالقسم المهني 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة