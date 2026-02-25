سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل وثلاثة من أطفالها بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة في قرية بنهو التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول نورا ع، ربة منزل، وأطفالها أحمد م، مرسي م، وشيماء م، وهم يقيمون في قرية بنهو، مصابين بأعراض التسمم الغذائي التي شملت آلامًا شديدة بالبطن، قيء، وإسهال.

سبب التسمم الغذائي

أفادت المصابة بأن سبب التسمم هو تناول وجبة منزلية مكونة من كنافة بلدي وعسل أسود، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة وضمان حقوق المصابين.