قرر المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز عامل له معلومات جنائية مسجلة على ذمة التحريات في واقعة ظهوره بمقطع فيديو يهدد والدته بسلك كهربائى.

كان ضباط وحدة مباحث القسم، ألقوا القبض على "عبده.م.ع" عامل، له معلومات جنائية، بعدما ظهر في مقطع فيديو يتعدى على والدته بينما تستغيث منه في الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 3557 جنح قسم شرطة الرمل ثان.

وبالفحص أمكن تحديد والدة المشكو فى حقه"ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، والتي قررت تعدي المذكور عليها بالسب والضرب بالأيدى وتهديدها بصعقها بسلك كهربائى ومحاولة ربطها فى السرير لطلبه المستمر منها لمبالغ مالية لتعاطى المواد المخدرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان من القبض على المتهم، وبحوزته السلك الكهربائى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتسبب مقطع الفيديو في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر الابن جالساً وبحوزته "حبل" وأدوات بجوار مقبس كهربائى، معترفا بتكرار اعتدائه على والدته، تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.

ووفقاً لمقطع الفيديو دار حوارا بين الأم وابنها، حيث قالت له: "المرة اللى فاتت الكتر والمرة دى الحبل، هعرفك ضربك ليا»، ليرد الابن: "وبضربك تاني"، فى إشارة منه لتكرار وقائع الاعتداء.

وأكد شهود عيان من جيران صاحبة الفيديو، أن الابن دائم التعدى على والدته بسبب إدمانه للمخدرات، مشيرين إلى أن السيدة حاولت ردعه قانونًا فى وقت سابق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم على العودة باكر رفقة تحريات المباحث.