شهدت قناة السويس، اليوم الاثنين، عبور سفينة الغطس حاملة المثقلات HUA RUI LONG، إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الدنمارك، حسبما صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وتتبع السفينة الشركة الصينية Guangzhou Salvage Bureau، وتم بناؤها عام 2022، ويبلغ طولها 252 متراً وعرضها 77.7 متراً، وغاطسها 10.5 متر، وحمولتها الكلية 115254 طن، وعلى متنها السفينة NORTHERN ENDEAVOUR. ويعد عبور السفينة عملية نوعية، إذ يزيد عرضها عن الحد الأقصى المسموح به لعبور القناة البالغ 75 متراً، ما استلزم اتخاذ إجراءات ملاحية خاصة.

وأوضح الفريق ربيع أن العملية تمت بمرافقة أربع قاطرات تابعة للهيئة، وبإرشاد ستة من كبار المرشدين الملاحيين، مع متابعة لحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد على طول القناة، مؤكداً أن نجاح عمليات العبور النوعية يعكس جاهزية القناة لاستقبال مختلف أنواع السفن والوحدات البحرية، ويبرز خبرة مرشديها وقباطنة القاطرات.

وأشار إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بما رفع معدلات الأمان الملاحي وزاد الطاقة الاستيعابية للقناة، حيث استقبلت 27 سفينة من هذه الفئة خلال عام 2025، بالإضافة إلى عبور أربع سفن أخرى منذ بداية العام الجاري. كما ساهم مشروع تطوير القطاع الجنوبي في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% ورفع عرض القناة بمقدار 40 متراً جهة الشرق، مما مكّن من استقبال وحدات بحرية نوعية لم تكن تعبر من قبل.

وأكد رئيس الهيئة أن اختيار قناة السويس لعبور السفن الكبرى يحقق وفراً في الوقت والتكلفة ويقلل الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن هذه الرحلة وفّرت 3432 ميل بحري مقارنة بالمسارات الأخرى. وتُذكر أن HUA RUI LONG عبرت القناة فارغة لأول مرة في أكتوبر 2022.