قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية، مقيم في سيوة بمحافظة مطروح، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين عدد من تجار الماشية، بسبب مطالبة المجني عليه، فتحي ع، بسداد مبالغ مالية مستحقة له من تاجر آخر.

وتصاعدت المشادة إلى اعتداء، حيث انهال المتهم الأول بمساعدة الثاني على المجني عليه بعدة طعنات نافذة أمام المارة بمدينة أبو المطامير، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين وفاة فتحي ع، تاجر ماشية من سيوة بمطروح، متأثرًا بطعنات نافذة في جسده.

وبعد ذلك، تحرك ضباط مباحث أبو المطامير إلى موقع البلاغ، وشُكّل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة الجنائية.