محافظ بني سويف يغيّر خط سيره ويفاجئ المخابز: الضمير أساس جودة الخبز

كتب : حمدي سليمان

01:44 م 22/02/2026
غيّر اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خط سير جولته الصباحية بشكل مفاجئ اليوم الأحد، حيث توجّه لتفقد عدد من المخابز بشارع عبد السلام عارف لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ مراحل إنتاج الخبز بدءًا من العجن وحتى التوزيع، حيث لاحظ عددًا من المخالفات المتعلقة بنقص الأوزان وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بمراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير لضمان حقوق المواطنين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى آراء المواطنين بشأن جودة الخبز ورضاهم عن الخدمة، مشددًا على أن الرقابة التنفيذية وحدها لا تكفي، بل الضمير المهني هو الأساس، قائلًا: “أهم حاجة مع الرقابة التنفيذية الضمير”.

كما وجّه المحافظ باستمرار وتكثيف الحملات التموينية على المخابز واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات لضمان وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات للمواطنين.

بني سويف الخبز عبد الله عبد العزيز

