اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (574 لسنة 2026) الخاص بتعديل كردون مدينة أسوان، بعد مرور أكثر من ستين عامًا على اعتماد الكردون القديم.

تفاصيل القرار

أوضح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن تعديل الكردون جاء نتيجة دراسة فنية شاملة للمدينة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، وعرضه على لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة والمجلس التنفيذي. وأكد أن القرار يواكب الامتداد العمراني الكبير للمدينة خلال السنوات الماضية.

التغييرات في الكردون

تم زيادة مساحة كردون مدينة أسوان من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان، لتشمل عدة مناطق مهمة، أبرزها: حي الصداقة الجديدة بالكامل، الامتداد العمراني غرب النيل.

وأكد المحافظ أن التعديل يسهم في إنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية في العديد من المناطق، استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، توطين المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية لتلبية احتياجات المواطنين

خطوات قادمة

وجّه المحافظ مدير إدارة التخطيط العمراني بسرعة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعداد تصور كامل لتعديل كردونات جميع المدن بالمحافظة على غرار أسوان، تمهيدًا لرفعها لوزارة التنمية المحلية ثم لمجلس الوزراء لاعتمادها النهائي.