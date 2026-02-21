قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، بإحالة أوراق كل من المتهم (ا.م.ج) وشقيقه (أ.م.ج) والزوجة (ز.ع.خ) إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه (س.ال.ر)، وهو زوج المتهمة الثالثة وصديق المتهمين الأول والثاني، بعد مخطط بدأ بوهم التنقيب عن الآثار وانتهى بخيانة زوجية وجريمة قتل.

صدر القرار برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، وعضوية المستشارين هشام محمد، وأشرف عبد الرحمن حسان، وتامر محمد أبو المكارم، وبحضور المستشار يوسف دسوقي وكيل النائب العام، وعلي حسين سكرتير المحكمة، وحددت هيئة المحكمة دور انعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

جثة محطة مشروع ناصر

تعود وقائع القضية رقم 13464 لسنة 2025 جنايات العامرية ثان، إلى تاريخ 23 يونيو 2024، حين تبلغ لغرفة نجدة الإسكندرية ظهور جثة غريق أمام محطة مشروع ناصر.

وأفادت المعاينة آنذاك أن الجثمان لشاب في العقد الثالث، يرتدي كامل ملابسه وبه وشوم، وفي حالة انتفاخ وتعفن رمي داكن أدى لتساقط شعر الرأس وخروج التعفن من فتحات الجسم.

ولم تتوصل التحريات وقتها لتحديد الهوية أو وجود شبهة جنائية، ليتم حفظ الفحص المعملي للعينات في نوفمبر 2024.

حديث طفلة يفك لغز الجريمة

في 26 أكتوبر 2025، وردت معلومات للنيابة العامة بخصوص القضية رقم 2657 لسنة 2024 إداري العامرية، حددت هوية المتوفى بأنه (س.ال.ر) مقيم بالناصرية القديمة.

وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه هي من كشفت الواقعة بعد حديثها لإحدى جاراتها عن تفاصيل اختفاء والدها، مما أدى لضبط المتهمين وهم زوجته وصديقاه الشقيقان.

علاقة آثمة ووهم آثار "بنجر السكر"

أقرت الزوجة (المتهمة الثالثة) في التحقيقات بنشوء علاقة عاطفية مع المتهم الثاني بسبب سوء معاملة زوجها لها.

وكشفت أن الشقيقين استدرجا الزوج في أواخر عام 2023 بدعوى وجود آثار بمنطقة "بنجر السكر"، وقام المجني عليه بالتوجه معهم للحفر وإقراضهم مبالغ مالية، ولما طالبهم برد أمواله وهددهم بالإبلاغ عنهما، اختمرت في أذهانهم فكرة قتله بالاتفاق مع الزوجة.

تفاصيل جريمة القتل بقطعة حجرية

أفادت التحقيقات أن الشقيقين استدرجا المجني عليه لتعاطي المخدرات وقاما بزيادة الجرعة له حتى غاب عن الوعي.

واستخدم المتهم الأول قطعة حجر تواجدت بمحل الواقعة وكال بها ضربة على رأس المجني عليه، فنزف الأخير وعجز عن المقاومة، فقام المتهمان بكتم أنفاسه وإلقائه في مصرف مائي ليقينهم بعدم قدرته على السباحة، بعد سرقة مبلغا ماليا وهاتفه وأوراقه الشخصية.

بيع "التوكتوك" واقتسام الثمن

عقب ارتكاب الجريمة، عاد المتهمان للزوجة وأبلغوها بنجاح المخطط، واتفق الثلاثة على بيع مركبة "توكتوك" خاصة بالمجني عليه بمبلغ 38 ألف جنيه، وقاموا باقتسام المبلغ فيما بينهم، حتى أُلقي القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.