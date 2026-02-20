كشف سفيان أحمد سليم، محامي الشاب إسلام، الذي أجبر على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم في بنها بمحافظة القليوبية والاعتداء عليه فى الشارع، عن الحالة النفسية الحرجة التي يمر بها موكله نتيجة الحادث.

وأوضح المحامي، أن الشاب أصيب بحالة تعب شديد أمس، ما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة، قبل تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية ببنها لمتابعة حالته وتلقي العلاج النفسي اللازم، مشيرًا إلى أن الضحية حاول الانتحار أكثر من مرة نتيجة الصدمة النفسية الكبيرة التي تعرض لها.

وفي سياق متصل، قررت محكمة استئناف طنطا تحديد جلسة عاجلة يوم 22 فبراير لمحاكمة 6 متهمين أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع الخطف والاحتجاز وهتك العرض والتعدي على الخصوصية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "ميت عاصم".