مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث انقلاب جرار زراعي، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور،مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة ومصاب في حادث سير للمستشفى.

تبين انقلاب جرار زراعي داخل مزرعة بقرية "الكفاح"التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع محمد سعد يوسف سعد، ١٩ عامًا، ومقيم بقرية الكفاح بالفرافرة، وإصابة يوسف محمد يوسف،٢١ عامًا، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب وجثة المتوفي لمستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



