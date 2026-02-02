إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

03:52 م 02/02/2026

انقلاب جرار زراعي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث انقلاب جرار زراعي، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور،مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة ومصاب في حادث سير للمستشفى.

تبين انقلاب جرار زراعي داخل مزرعة بقرية "الكفاح"التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع محمد سعد يوسف سعد، ١٩ عامًا، ومقيم بقرية الكفاح بالفرافرة، وإصابة يوسف محمد يوسف،٢١ عامًا، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب وجثة المتوفي لمستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب انقلاب جرار زراعي حادث انقلاب محافظة الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط
شئون عربية و دولية

الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط
سي إن إن: أردوغان يزور مصر والسعودية لبحث ملفات إقليمية شائكة
شئون عربية و دولية

سي إن إن: أردوغان يزور مصر والسعودية لبحث ملفات إقليمية شائكة
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات