شهدت مدينة المنيا، اليوم الخميس، انقلاب أتوبيس يقل عدداً من العاملين والعاملات، أثناء العودة من عملهم، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة وانقلابه بوسط الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من مستقليه.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.