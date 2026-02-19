إعلان

أثناء عودتهم من العمل.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالمنيا الجديدة -صور

كتب : جمال محمد

05:11 م 19/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب اتوبيس بالمنيا 7_5
  • عرض 5 صورة
    انقلاب اتوبيس بالمنيا_6
  • عرض 5 صورة
    انقلاب اتوبيس بالمنيا 6_4
  • عرض 5 صورة
    انقلاب اتوبيس بالمنيا 1_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة المنيا، اليوم الخميس، انقلاب أتوبيس يقل عدداً من العاملين والعاملات، أثناء العودة من عملهم، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة وانقلابه بوسط الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من مستقليه.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب أتوبيس المنيا الجديدة سيارات الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين
أخبار مصر

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين
مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
ذبحوا "أندروا" وطعنوا ابن عمه.. قرار من النيابة في واقعة قتل بائعي الأنابيب
أخبار المحافظات

ذبحوا "أندروا" وطعنوا ابن عمه.. قرار من النيابة في واقعة قتل بائعي الأنابيب
بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ترمب متباهيا بـ"صناعة الزعماء": تأييدي قلب الموازين في اليابان والأرجنتين
شئون عربية و دولية

ترمب متباهيا بـ"صناعة الزعماء": تأييدي قلب الموازين في اليابان والأرجنتين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة